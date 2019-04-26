〈南部〉台東197縣道改善再爭1.41億 林佳龍允支持

2019-04-26

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣一九七縣道除了風景優美，也是台九、台十一線替代道路，但因為部分路段僅四、五公尺寬，再加上遇雨易崩坍，台東縣政府爭取拓寬改善計畫，立委劉櫂豪昨天上午邀請交通部長林佳龍到現場會勘，除原本已同意三．九億元改善經費，劉櫂豪再爭取一．四一億元的道路截彎取直經費，林佳龍承諾，涉及道路安全及兼顧地方觀光發展，交通部會全力支持。

3.9億拓寬改善經費已獲核定

劉櫂豪、公路總局局長陳彥伯與卑南鄉長許文獻、行政院東部聯合中心副執行長洪宗楷昨天陪同林佳龍視察一九七縣道，劉櫂豪說明，台東縣爭取前瞻基礎建設及公路總局生活圈道路系統計畫，希望改善全長五十九．六公里的一九七縣道，目前已獲核定三．九億元經費。

縣府建設處土木科長楊志隆說明，前瞻計畫旗艦競爭型補助計畫包括路面重鋪、改善排水設施等，池上段兩公里電桿配合下地，總經費兩億兩千七百萬元，第一標施工中，其他路段將接續施作，另有一標是景觀工程為規劃設計階段，全部工程今年底可完工，另有四．一公里道路拓寬改善總經費為一．六七億元，預計今年底動工、明年底完工。

劉櫂豪爭取截彎取直做新橋

劉櫂豪進一步說，一九七縣道八．七公里至九．三公里處彎度大、坡度陡，需截彎取直並做新橋，既然中央願意幫助，希望讓一九七縣道經費一次到位、一次做好。

林佳龍說，一九七縣道除橫跨六鄉鎮市，也具有縮短城鄉差距功能，而一．四一億元工程包括截彎取直部分，也涉及行車安全，加上又是地方重要景觀道路，交通部會支持經費，也希望加速完成審查。

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