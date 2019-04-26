〈台北都會〉北市國民黨立委初選黑箱? 鍾小平提告

2019-04-26

〔記者錢利忠、蔡亞樺／台北報導〕台北市議員郭昭巖宣布退出國民黨立委初選提名登記後，登記參加立委初選的北市議員鍾小平質疑，郭昭巖辦理退選及退費後，台北市黨部卻黑箱作業，認定郭登記完成，昨向台北地檢署控告北市黨部主委黃呂錦茹等人背信及意圖使人不當選；鍾小平痛批，這個政黨無法無天，高雄市長韓國瑜才批黨中央搞黑箱，地方也有樣學樣，上樑不正下樑歪。對此，國民黨北市黨部強調，黨部辦理初選作業十分謹慎嚴謹，絕不會有黑箱作業。

市黨部︰謹慎嚴謹 不會有黑箱

市黨部指出，依據四月十八日公告第三階段初選作業第三點第七款規定，「已申請提名登記之黨員，因故不參選，應於提名公布前，以書面向原受理登記黨部撤回其登記」，但黨部並未收到郭昭巖的書面申請，因此認定為完成登記的候選人。

郭昭巖退選 黨部卻認定登記完成

但鍾小平表示，郭昭巖於四月廿三日完成立委初選提名登記後，隔天透過臉書宣布退選，並於隔天下午三時四十分辦理退選及退費，北市黨部的登記日報表上，也以橫線槓掉郭昭巖的名字，完成退選註記，但北市黨部事後卻通報，指郭昭巖已完成登記。

鍾小平指出，郭昭巖辦理退選及退費後，已將報名費一一○萬元取回，但北市黨部主委黃呂錦茹，竟然還說郭昭巖報名有效，害國民黨損失一一○萬元，簡直是無法無天、目無法紀，呼籲黃呂錦茹、郭昭巖說清楚、講明白。對此，郭昭巖昨一整天手機電話不接，無法取得其回應。

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