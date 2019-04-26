〈台北都會〉北市府閒置宿舍空屋率 是東區3倍

2019-04-26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市東區房屋空置率高，引起各界關注，促使市府研擬課徵「空屋稅」，避免空屋率上升，但台北市議員王浩發現，除商圈空屋率高外，北市各機關的公有宿舍空屋率高達廿八．九％，是東區的三倍，以今年三月的實價登錄平均房價計算，市值超過六十億元，質疑市府房舍都擺爛，怎敢向市民課稅？他要求相關局處立刻提出北市閒置房產活化再利用方案，給市民一個交代。

財政局長︰部分在等都更或拆除

對此，財政局長陳家蓁表示，部分閒置房舍在等待都更或報廢拆除，不是全都閒置，後續將研議房市資產活化，引進民間資源或標租。

東區房屋空置率去年初為三．三％，截至去年底已達九．一％，市府為此研議課徵空屋稅。王浩昨在議會質詢指出，北市各機關目前共有二四一四戶公有宿舍，其中有六六四戶無人居住，空屋率高達廿八．九％，閒置房舍面積超過一萬坪，甚至是東區房屋空置率的三倍，市府應編列預算加以整修或另作他用，而非讓房屋閒置擺爛。

王浩表示，台北市長柯文哲上任時，承諾興建五萬戶公宅，上任後卻不斷下修公宅數量，扣除在前市長郝龍斌任內開工興建的物件，柯文哲四年來規劃完工的公宅僅二四三戶，為何不將市府現有房產改為公宅出租？不僅省下大筆興建費用，還能創造租金收入。

王浩痛批，市府寧可荒廢房產資源也不願利用，還敢向百姓課徵空屋稅，根本就是趁機向市民揩油，應立刻規劃這六十多億房產活化，給市民交代。

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