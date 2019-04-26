〈台北都會〉柯文哲稱空屋多不用蓋公宅 林洲民︰兩者無關

2019-04-26

〔記者蔡亞樺、林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲開出「四年兩萬戶、八年五萬戶」公宅支票，遭批評政策跳票，柯文哲昨稱是政策調整，否認跳票，但社會住宅推動聯盟質疑，柯日前竟脫口說出「空屋多有何理由再蓋公宅」，呼籲柯不可在公宅政策上大開倒車。前都發局長林洲民昨天也表示，興建公宅和空屋數多寡無關，「完全不懂為何有人會說不需要蓋公宅」。

公宅跳票？柯︰是政策調整

林洲民認為，公宅是重要的國家、社會議題，而非算術問題，無論是中央或者地方政府，都不可要求所有權人把空屋拿出來出租，且公共住宅的出租對象收入偏低，就算要求所有權人拿出來出租，市民也租不起，「空戶多跟興建公共住宅是兩件事情」，在公宅一推出便供不應求的情況下，「完全不懂為何有人說不需要蓋公宅」。

但柯文哲昨受訪時仍表示，目前台灣超過三個月沒有居住的房子有八十萬戶，超過十二個月沒有居住的房子則有六十萬戶，台灣房屋政策真的要大幅修正，現階段房子應該是要拿來住，不是拿來炒的。

柯文哲說，不管是稅、營建制度都要修正，目前空屋這麼多，怎麼進入租屋市場，包租代管市府也有在做，但到現在為止才媒合八百多戶，很多包租代管制度都要再修正，政策是隨著實際狀況做調整。

不過住宅聯盟表示，多數房東因不想曝光租稅或有租屋歧視，不願出租給領取租金補貼者，或無意參與包租代管，且非所有空屋都適合當作社會住宅，豈能僅以表面數字就說不蓋。

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