〈台北都會〉《研考會民調》台北燈節挨批爛 近7成市民沒去

2019-04-26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕二月落幕的台北燈節，舉辦期間遭到北市議員批評「史上最爛燈節」。台北市研考會公布最新的三月民調結果，針對台北燈節、西區經濟兩議題做調查，調查顯示，竟有高達六十九．九％的市民沒去參觀燈節，有近五成民眾不知道燈節在哪裡舉行，且對燈節滿意度未達到五成，不滿意原因直指燈區太分散、主燈不精彩、花燈品質不佳。

觀傳局長︰滿意度高於不滿意度

對於調查結果，北市觀光傳播局長劉奕霆表示，九天燈節期間湧入四百萬人次參觀，滿意度也高於不滿意度，加上這次燈節範圍廣、有很多創新的元素，所以整體而言還是一次成功的燈節；對於民眾反映的意見，劉說，明年燈節會持續在西區舉辦，將虛心接受、納入參考，以此為基礎，繼續舉辦台北燈節。

前年首度移師西門町 滿意度4成8

台北燈節於二○一七年首次移師到西門町舉辦，研考會針對市民調查燈節滿意度與知曉度，題目有「提示」受訪者，題目內容為「知不知道台北燈節在西門町和北門周邊舉辦」，四十九％回答不知道，七十四％沒參觀燈節的經驗，滿意度未達五成、僅四成八，對主題燈喜愛程度五十五％市民喜歡，高於四十二％的人不喜歡。二○一八年則沒有做滿意度調查。

4成9民眾 不知道燈節在哪舉行

研考會近日公佈二○一九年民調內容，北市府詢問民眾知不知道台北燈節在哪裡舉行，有四十六．六％回答知道，且正確答出地點在西區，但有更高比率的四十九．二％受訪者回答不知道。接著詢問受訪者有沒有參觀今年台北燈節，結果六十九．九％都沒有去。

詢問市民對今年台北燈節活動滿不滿意，調查顯示，非常滿意僅四．八％、滿意四十一．九％，但未達到五成；至於不滿意的比率中，非常不滿意三．五％、不滿意十四．一％，其餘有十一．七％沒意見、廿三．四％不知道。

不滿意原因︰燈區分散、主燈不精彩

另外，調查也顯示，市民複選不滿意的原因，有卅九．七％認為燈區太分散、卅一．八％認為主燈不精彩，也有廿八‧六％反映展示花燈設計品質不佳。

台北燈節移至西區舉辦，市府號稱「西區翻轉」、「西區復興」，此次調查顯示，的確有七十六．五％前往參觀民眾有順便到西區附近消費或逛街。這份民調訪問日期為三月廿五日至廿七日，有效樣本一二五八人，在九十五％信心水準下，正負誤差二．七六個百分點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/