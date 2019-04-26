〈台北都會〉「消防外交」 我國旗飄揚韓消安博覽會

2019-04-26

〔記者吳仁捷／新北報導〕「消防外交」建功，國旗飄揚韓國！新北市消防局積極參與國際各項救災，用「消防外交」增加台灣在國際間的曝光度，新北市消防局副局長陳崇岳以台灣救災專家的身分，受邀到韓國參加國際消防安全博覽會，以「台灣消防體系與新北市消防制度發展」發表演說，我國國旗在會場升起，讓世界看見台灣的救災實力。

第十六屆國際消防安全博覽會在韓國舉辦，是國際上的消防盛會，二○一五年獲得全球展覽業協會（Union des Foires Internationales, UFI）認可，包括韓國、台灣、越南、寮國、馬來西亞、蒙古、美國、新加坡、日本、澳洲、印度等國家與會。

陳崇岳與各國代表交流，在專題演說中，他介紹台灣消防沿革及搶救八仙塵爆、復興空難等救災實務，搭配新北市今年民安五號防災演習時運用滅火機器人的實務及經驗，讓國外對台灣的消防救災能力有更深的認識；他也邀請各國到新北市參訪新開設的緊急應變指揮學院，讓虛擬技術、救災指揮透過國際交流與國際接軌。

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