〈台北都會〉打造海洋遊憩新天地 淡水漁人碼頭招商50億

2019-04-26

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市淡水漁人碼頭是北海岸熱門觀光景點，市府經濟發展局與漁業及漁港事業管理處合作，將招商五十億元，推動淡水漁人碼頭整體開發案，要打造成海洋遊憩新天地，預計完工後可讓每年觀光人數翻倍成長，達到六百萬人次，並帶動周邊觀光產業發展。

採BOT 2022年完成招商簽約

漁業處指出，配合未來連接漁人碼頭的淡海輕軌藍海線及淡江大橋通車，將帶動漁人碼頭周遭交通動線及觀光發展，因此規劃將漁人碼頭的七．三公頃土地，以ＢＯＴ模式辦理促參招商，目前已爭取到財政部補助前置作業經費，預計今年辦理前期規劃採購事宜，二○二○年七月完成先期規劃可行性評估，二○二二年完成招商簽約。

規劃休閒體驗等不同專區

漁業處表示，淡水漁人碼頭每年約有三百萬人次遊客前往休憩，漁人碼頭整體開發案預計將規劃為綜合漁業區、海洋休閒體驗區和遊艇休憩專區等，目前仍須等廠商招標完成，才能做詳細規劃，預計完成後可提供民眾更完善的親海遊憩環境，每年觀光人數預計可倍增至六百萬人次。

來客數可望達600萬人次

漁業處指出，整體開發招商案將保留既有的漁業設施比例，正反效益都將納入可行性評估，配合未來淡海輕軌藍海線和淡江大橋的通車，期望將漁人碼頭打造為民眾休閒娛樂的海洋新天地。

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