〈北部〉《花蓮》籌畢旅費 鶴岡學童DIY文旦洗碗精

2019-04-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕偏鄉的花蓮縣瑞穗鄉鶴岡國小籌募學生畢旅經費，全校小朋友總動員，昨天在學校動手做文旦清潔劑，將果農的文旦柚拿來做精油，再調配成文旦柚洗碗精。校長孫秉棚說，本屆共有四個小男生要參加畢業旅行，小朋友不靠外界補助，要靠自己的雙手做洗碗精來義賣，賣多少賺多少，希望小朋友體會努力才能靠近夢想的真諦。

鶴岡國小全校廿多個小朋友，像個溫暖大家庭，孩子們最近忙著DIY文旦柚清潔劑，在老師指導下分工合作，用刀子小心削文旦皮、浸泡，製作柚皮精油，再調配入天然椰子起泡劑、茶樹精油等原料做成清潔劑，完成的洗碗精「大罐又便宜」，五百毫升一瓶二百元，添加茶樹精油則是一瓶二百五十元，到目前已賣出二百多瓶！

五年級小朋友說「感謝學長照顧，當然要幫忙募款」！而四個應屆畢業生也高興地加入其中，一邊做還笑著說「想去東大門逛夜市」、也想去宜蘭玩。

不少偏鄉學校因為學童家境較弱勢，常有善心團體致贈物資等捐助，不過校長孫秉棚指出，希望小朋友靠自己的雙手做產品來義賣，會比單純接受幫助意義更大。

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