〈北部〉裂果爛心 花蓮鳳林西瓜產量掉一半

2019-04-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕總統蔡英文當選前特地造訪花蓮西瓜產地鳳林鎮中心埔，讓鳳林西瓜擁有「總統瓜」美名！但今年總統瓜卻是物以稀為貴，資深瓜農黃傳發說，今年開花授粉期氣候忽冷忽熱，葉子枯黃拚命噴藥防治也沒效，導致西瓜長不大、裂果，災情「五十年來最慘」！

忽冷忽熱 西瓜災情「50年來最慘」

鳳林鎮中心埔今年一期西瓜栽種四百多公頃，擁有「總統瓜」商標及產銷履歷的中心埔蔬果產銷合作社經理邱邦融說，中心埔類似盆地的地形，氣候悶熱，今年三月授粉期日夜溫差十度以上，且經常下雨，導致授粉不完全，西瓜嚴重疫病，正要轉紅熟的階段爛心流湯，接著裂果，裂果比例高達三成，產量剩一半，當中高達三分之一因果型太小，只剩加工榨汁一途，無法上市場販賣。

一甲地成本20萬 收購價剩10萬

有農民種了十幾甲西瓜葉子全枯了，但拚命噴十二天藥仍沒效，西瓜長不大只能忍痛棄收、血本無歸。瓜農表示，今年中心埔「十個瓜農八個賠本」，往年盤商收購價一甲地收卅萬，今年收購價只剩十萬元，一甲地成本廿萬元「本都拿不回來」。

瓜農盼比照天然災害現金救助

瓜農紛紛向立委蕭美琴、農會及鎮公所陳情，蕭美琴上週到瓜田瞭解之外，也協助召集包括農糧署、花蓮農改場等單位，連同花蓮縣政府農業處，昨在鳳林鎮公所召開西瓜農業災害會議，瓜農希望比照天然災害給予現金救助。

花蓮農改場副研究員全中和說，中心埔不像壽豐有海風吹拂，病害較好控制，西瓜授粉期的三月份，中心埔三月份均溫比往年高一度，雨量去年的五十毫米，今年到九十毫米，夜間均溫十六到二十度、晚上又下雨的情況下易有蔓枯病病害，加上後續薊馬夾攻，導致失控，區域性的氣候造成栽培管理困擾。

包括立委蕭美琴辦公室主任林俞君、農糧署東區分署分署長陳昌岑、花蓮縣府農業處長羅文龍等人都表示，今年包括光復鄉的箭竹筍、富里鄉的青梅都因氣候歉收，受理申請農損救助，因此建議農友第一時間趕快先拍照存證，也請鎮公所里幹事協助確認地號，將災損情況報縣府、再轉報農糧署後，組成跨單位小組勘查後，再報農委會核定。

壽豐玉里西瓜 品質與往年差不多

玉溪地區農會、壽豐鄉農會都表示，目前還在評估中心埔的災情是否造成西瓜價格波動，目前壽豐、玉里的西瓜雖受到疫病影響，但品質仍與往年差不多，且盤商收購價有達到往年水準。

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