〈北部〉《竹縣》內思高工 增國中部 首屆9月招90人

2019-04-26

〔記者黃美珠、廖雪茹、鄭名翔／綜合報導〕新竹縣天主教內思高工，經教育部國教署和縣府教育處實勘後，已獲准增設國中部，九月將招收首屆國一學生兩班、九十名，回應地方留住人才就近入學的呼聲。

內思高工校長湯誌龍說，國中部即日起接受報名，廿七日早上十點在該校多功能教室舉辦首場招生說明會，五月四日早上十點舉辦第二場。

配合國中部成立，校方也已申請改制為綜合高中，計劃明年在高中部新增屬於綜合高中領域的學術學程和專業學程共四班，搭配與中科院的合作計畫，未來學生升學或就業管道都能暢通，無縫接軌。

此外，技職繁星入學放榜，內思高工共有凌婉瑄等七人錄取高雄科技大學等國立科大；新竹縣私立仰德高中電子商務科學生盧怡芬錄取國立台灣科技大學企業管理系，為該校創校四十九年來第一個上台科大的學生。

苗栗縣各職校也都有學生上榜，苗栗農工四人摘星、苗栗高商三人拚上國立科大、私立建臺綜合高中三人上榜、私立君毅中學七人錄取理想學校、縣立苑裡高中九人攻進科大、大湖農工也有九人榜上有名、私立中興商工則十五人全壘打，全縣共有五人錄取國立台灣科技大學。

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