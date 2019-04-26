〈北部〉竹市災防演習 總統視察

2019-04-26

〔記者王駿杰、廖雪茹／新竹報導〕新竹市有新城、新竹二條活動斷層，市府昨天舉行「民安五號—全民防衛動員暨災害防救演習」，總統蔡英文、行政院副院長陳其邁到場視察。

蔡英文說，台灣是天然災害高風險的國家，必須加強防災整備，提升應變能力，才能有效降低損害，舉辦演習是要強化公務部門橫向聯繫及中央、地方縱向聯繫機制。

新竹市長林智堅說，已投入超過一億元經費添購雲梯車、消防警備車與最新型救災器材，並從現有義消中招募三十名具有專長的人員，成立義消特搜隊，將結合消防局提供更好的搜救能力。

昨天的演習動員八十一個單位、八百五十九人、各式車輛機具九十輛（架）次；軍方和空勤總隊也出動工兵、直升機參與演習，過程逼真。

除震災防救，昨天也模擬重大交通事故大量傷患搶救 ，演習規模是歷年最大。

蔡英文隨後參訪新竹工業區三陽工業、竹北市聯瑩工藝，並到湖口老街三元宮參拜，向群眾講述執政成績。

蔡英文強調，她不畏懼中國的文攻武嚇，花了很多時間和友國溝通，讓國際認同「台灣是一個好夥伴」可以信賴，這對維護台灣的生存發展很重要。

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