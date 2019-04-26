〈北部〉《苗栗》新台灣之子助孤老 獲選志工菁英獎

2019-04-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕母親是越南新住民的葉俐君，受阿姨好施懿行影響，三年前加入三義溫馨廚房志工團隊，服務地方孤老，並發起「熱血麵包魂計畫」，募集學校餐飲科同學為準備烘焙檢定所剩餘的麵包，提供孤老享用又減少食物浪費；她獲今年度「保德信青少年志工菁英獎—親善大使獎」，將赴美領獎，與全球獲獎者交流。

葉俐君的阿姨從越南嫁到柬埔寨，她幼時常陪媽媽前往探親；阿姨夫家小康並非富裕，卻常見阿姨願意接濟陌生的困苦人，她好奇詢問，阿姨回她「幫助別人是件溫暖的事情！」這句話在她幼小心靈埋下種子。三年前，她進入三義高中就讀餐飲科，得知由學長高興創辦的「三義溫馨廚房志工團隊」徵求志工，加入熬湯送餐行列。

高二時，葉俐君見餐飲科同學為了準備檢定，烘焙課程練習後總留下不少麵包，「大家也吃不完，冰久也會壞」，發起「熱血麵包魂計畫」，募集麵包送給孤老並擴大到弱勢家庭。

葉俐君受推薦，參加今年第十九屆保德信志工菁英獎，在全國四千多名青少年志工角逐下，獲選二名親善大使之一，將於五月一日代表台灣前往美國華盛頓參加全球青少年志工頒獎，與全球各國優秀青少年志工交流服務經驗。

苗栗縣長徐耀昌昨天接見表揚葉俐君，他讚許三義溫馨廚房的青少年志工都保有赤子之心，葉俐君更是苗栗之光、新台灣之子之光。

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