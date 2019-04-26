〈北部〉新竹首座專業場地 左岸滑板公園啟用

2019-04-26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府在頭前溪高灘地「新竹左岸」河濱公園增設滑板公園，提供全新滑板場與多元滑板設施，昨天啟用，是新竹地區首座符合專業比賽規格的場地。

新竹市長林智堅表示，未來可望舉辦全國性賽事。

設於台68線與頭前溪大橋交界匝道下方

左岸滑板公園位在台六十八線與頭前溪大橋交界匝道下方橋墩間，可有效阻擋豔陽，即使在盛夏也能舒適使用。

多種跳躍設施、滿足滑板族飛馳快感

白色系的滑板場設有火山台、三面台、A字台、Ｊ台、斜坡道、階梯等設施，讓滑板族能從不同角度、介面，充分享受起跳、翻躍、沿障礙物橫刷板身或空中翻板的飛馳快感。

林智堅說，除了啟用滑板公園，左岸出入口經市府改善，也變得清楚、美觀，運動人潮增加，未來市府將逐步串聯新竹漁人碼頭和十七公里海岸線。

新竹市環保局長江盛任表示，滑板是重要極限運動，明年東京奧運首次列為比賽項目。市府向經濟部水利署爭取經費，搭配市款總計投入近五千萬元設置新竹左岸滑板公園。

江盛任說，場地鋪面採用四千磅混凝土，表面硬化處理，增加場地耐久性與適用度。旁邊的親子練習空間，可成為大型賽事的擴充與延伸場地，台六十八線橋下另新增汽車停車位兩百格。

江盛任說，除新設滑板公園，新竹左岸另有壘球場、棒球場、木球場、多功能休閒草坪與自行車道，兼具運動、休憩、生態教育功能，已成為新竹地區熱門休閒場域。

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