〈北部〉抗議納骨塔施工 議員籲苗縣府別護航

2019-04-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市原寶恩納骨塔，停工廿多年後，去年重啟施工，引地方反彈。縣議員曾玟學、陳光軒、黎煥強昨天與居民在苗栗縣政府前抗議，質疑納骨塔鄰近住宅、學校及水源區，不符現今法規要求，且無急迫納骨需求，加上業者為現任縣議員鄭聚然，疾呼縣府對於違法納骨塔，「別護航！」

縣府稱申請案合法 業者不回應

縣府民政處長彭基山表示，此案早年由台灣省政府核准設置，當時居民抗爭激烈，也陳情監察院，但經調查，該申請案符合法規程序，如今業者申請重啟施工，縣府不能拒絕，但絕對會依法行政，嚴格審查；鄭聚然則說，「他們（曾、陳、黎）要做秀就去做秀」，不予回應。

曾玟學表示，目前納骨塔工程所適用的法規、事業興辦許可、地目變更、建照及使照等都有疑義；一九九一年省府核准的事業興辦許可，係根據縣府提供之「公墓申請地點現場勘查表」，但該表多處錯誤，因未詳實記載而誤導省政府判斷，此狀況下所發出的興辦許可，應即刻廢止，因該事業興辦許可而得以申請的地目變更、建照、使照也將跟著失效。

議員指不符法規 且苗北需求飽和

陳光軒表示，近日縣政府公告「竹南第二普覺堂」已動工興建，預計可以創造三萬一千個塔位，且依民政處資料顯示，頭份生命紀念館、竹南第一普覺堂、後龍福祿壽生命藝術園區等現有鄰近納骨塔，合計尚餘十四萬七千九百多個塔位，苗北地區未來至少五十年沒有納骨塔的需求；單看頭份市近五年來年平均死亡人口，頭份生命紀念館塔位仍可供應至少四十年的塔位需求，再啟用新的納骨塔，不符合公益性及必要性。

黎煥強則說，納骨塔與醫院、淨水廠、千戶大社區距離皆約兩百公尺，幼兒園不到五百公尺，水源保護區不到一千公尺，加上沒有六米的聯外道路，在殯葬法規限制上完全無法符合。

縣府指出，該納骨塔於一九九一年由省府核准設置，一九九四年、二○○四年取得建照、使用執照，去年九月核准變更，申請人必須依殯葬管理條例、苗栗縣殯葬管理自治條例規定，應於納骨塔完工後，報請縣政府辦理啟用檢查。

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