〈北部〉《桃園》歷史建築大平紅橋龜裂 近期局部維修

2019-04-26

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區大平紅橋為桃園市歷史建築，因年久失修加上連日降雨，近日被發現橋身與基座出現龜裂，地方憂心影響建物結構安全，籲請政府儘速僱工修復；市府文化局表示，經派員會勘後初判無立即性危險，遊客仍可通行，去年已向文化部爭取九百萬元經費補助，待核定後即可全面整修，近期會先就局部輕微破損處維修。

文化局文化資產科長魏淑真說，大平紅橋於二○○三年列為歷史建築，管理單位為龍潭區公所，施作任何工程或養護前，須經文化資產委員會審核，不會貿然破壞古物風貌；文化設施科長沈建忠說，昨天已緊急派員現勘，經查古橋沒有立即性危險，去年已向中央爭取經費補助修繕，待核定後就可全面維修，近期會請專業工匠針對局部磚瓦破損處修復，並會以符合當初建築材質的工法施作。

建於日治時期（一九二三年）的大平紅橋原名大坪橋，當年是為改善大平、三坑村民涉溪之便，由地方鄉紳發起興建，橋體以紅磚堆砌而成，有五個半圓橋拱，當時因無水泥，於是採用石灰膏摻以稀糯米來固定磚塊，老一輩人又稱作「紅糯米橋」。

龍潭區公所指出，近日因陣雨頻繁，可能是水位上漲，反覆沖蝕基座及橋墩，加上常有遊客通行，橋身才會出現龜裂；市議員徐玉樹說，大平紅橋是地方重要觀光景點，但多年來都未執行大規模修繕，先前有漂流木、廢棄木棧板從上游沖下撞上橋柱，建議相關單位設立防護措施，預防古橋再受傷害。

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