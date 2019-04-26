〈北部〉《桃園》電動機車中央補助 今年不會限額

2019-04-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕經濟部工業局今年編列四億元補助民眾購買電動機車，每車補助一萬元，預估額度於年中用完後將無補助，引發多位議員關切；立法委員鄭寶清獲悉後昨天主動與經濟部協商，經濟部常務次長林全能同意，民眾購買電動機車補助額度不設限，不足的財源將由石油基金支付。

立委出面爭取 經濟部點頭

鄭寶清表示，工業局只編列四億元預算、提供四萬個名額，以目前電動機車每月六、七千輛的購買速度，額度大約六月底就會用完，民眾下半年購車可能要多花一萬元，此情況在桃園市議會引發討論，多位黨籍議員向他反映，是否能增取中央支援，而經濟部常務次長林全能昨天到他的辦公室，討論工業局補助民眾購買電動機車的問題。

石油基金支應 政院也力挺

鄭寶清轉述，林全能提及目前的預算可支應到六月底，七月之後可由石油基金支付，目前經濟部正在盤點石油基金，屆時如果還是不夠，行政院也允諾全力支援。

議員黃景熙表示，桃園市去年購買電動機車數量將近三．二萬件、二．九億元，無論數量、金額都是全國之最，主要原因是桃園市補助額度是全國最高，以購買重型電動機車為例，加總可補助到二萬八千元，若工業局補助一萬元額度用罄，將加重民眾負擔，所以他才聯絡黨籍議員向鄭寶清反映。

加碼補助1.5萬 桃園冠全國

黃景熙表示，對於鼓勵民眾購買電動機車政策，桃園市政府這幾十年來一直走在最前端，補助款也是全國各縣市最高，今年購車補助款為一萬五千元，如果是汰換二行程機車另加碼三千元、中低收入戶購車加碼一萬二千元，以中低收入戶為例，汰換二行程機車購買重型電動機車，可獲得四萬五千元補助，幾乎可以買輛新車，希望市府持續政策，給桃園清新、乾淨的空間。

此外，議員萬美玲也抱怨，桃園市雖然是全台補助最高的縣市，但有民眾去年十月購車，直到今年四月份都還沒領到補助款，至少被拖延半年以上，市府應加速行政流程，不要讓民眾「看得到吃不到」；市府環保局則說明，去年申請案件超過當年度補助計畫預估數量，約有九千多件未核撥，為此環保局向環保署提送變更計畫，預計於四月底可核定，屆時將可撥款。

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