〈中部〉大肚「椰奶屋」 有客製化長照

2019-04-26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚第一家「小規模多機能」的「椰奶屋」長照機構昨日開幕，具有日照、居家及夜間住宿的多元功能，由於大肚屬於農村型，因此照服員會帶著被服務的阿公阿嬤們串門子，延緩長輩老化。

全成基金會昨天在大肚永順里活動中心舉行「椰奶屋」長照機構暨電梯巷的開幕，副市長楊瓊瓔親自主持開幕，楊瓊櫻還帶著父母親一起出席。

「椰奶屋」長照機構設在永順里活動中心二樓，因為該建物是屬舊建物，並無電梯，經過二年的申請及興建，在電梯完工後，「椰奶屋」長照機構才正式開張。

全成基金會董事長聶玉美說，「椰奶屋」長照機構是取其諧音，就是照顧爺爺、奶奶之意，是長照2.0中的小規模多機能服務，目前全台灣約五十一家，「椰奶屋」是台中市第五家。

聶玉美說，「椰奶屋」提供日間照顧、臨時住宿，或居家等多元服務，提供「客製化」照顧，由於大肚是屬於農村型的社區，因此會安排老人家四處串門子，藉著讓長輩進入社區延緩老化。

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