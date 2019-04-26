〈中部〉《台中》屯區親子藝術節 5/4開跑

2019-04-26

〔記者陳建志／台中報導〕屯區藝文中心舉辦「親子藝術節」，今年以「時間遊樂園」為主題，將從五月四日起至五月廿六日，安排十四場的藝文活動，內容包含二場戶外演出、三場售票演出、四場校園、社區巡迴演出，以及五場親子工作坊，還在屯藝廣場以鏡子製作「時梭」意象裝置，透過光影呈現時光穿梭的感覺。

屯區藝文中心「親子藝術節」系列活動將從五月四日開跑，市府文化局副局長黃名亨昨天與太平區公所主秘李愛國、霧峰國小校長陳榮錦和台中市大里家長會長協會等人一起召開記者會，邀請大小朋友一起來看戲。

此次活動將在屯藝戶外露天劇場安排二場免費演出，分別在五月十九日由「好玩的劇團」帶來《宇宙馬戲團》；五月廿五日則邀請「偶偶偶劇團」的現代偶戲《老鞋匠與小精靈》，當天還安排藝術市集、親子手作ＤＩＹ及摸彩活動，邀親子一起來。

此外，安排四場巡迴演出，五月四日由「創造焦點」在大里區崇光國小演出《繽紛雜技秀》、五月十一日晚間七點半由「台中木偶劇團」在太平區新坪、新吉、新城里活動中心戶外廣場演出《布袋戲小學堂》；五月七日安排「五洲園掌中劇團」在霧峰國小演出《史艷文與石虎》；五月十四日由「金宇園掌中劇團」在烏日區旭光國小演出《不讀書的小孩被虎咬》。（其中五月七日、五月十四日場次不對外開放）

另外還有三場售票演出，五月十一日安排「真雲林閣掌中劇團」以新式的大型玩偶呈現《兩隻老虎》；五月十八日則邀請「創造焦點」以真人扮演鴕鳥的方式呈現《三駝大變》；五月廿五日由「O劇團」壓軸帶來《短耳兔：神奇的魔法書》。

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