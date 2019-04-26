〈中部〉《台中》下半身緊貼 賴佳微要羅廷瑋公開道歉

2019-04-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會爆發議員性騷擾疑雲？民進黨團廿五日召開記者會聲援黨籍女議員賴佳微。賴聲淚俱下，控訴國民黨男議員羅廷瑋下半身緊貼著她，「我很不舒服」；黨團要求羅公開道歉，並移送議會紀律委員會懲處。羅廷瑋則嗆，「我完全不認為我有錯」。

民進黨團聲援賴佳微，昨舉行記者會譴責羅廷瑋，總召李天生說，羅常對女性同仁做言語及肢體霸凌，他除了和與會議員高舉「性別歧視、言語霸凌」、「議員物化女性、公然性別霸凌」等手板抗議，也要求羅廷瑋公開道歉，並移送議會紀律委員會懲處。

賴佳微在記者會上還原現場時，當場淚崩不止，她說，當時遭到國民黨議員羅廷瑋、黃健豪左右包夾，她好幾次提醒羅「請你不要碰我」，但羅廷瑋一直貼過來，上、下半身都緊貼住她，讓她感到「多噁心」，她也曾拜託羅「不要碰我」，羅卻回「去告我啊」、「我沒有吃那麼辣」，讓她感覺遭到羞辱，十分不舒服。

台中市政府性平委員會委員魏淑珠強調，羅廷瑋的舉動已經違反性騷擾防治法第二條第二款規定，希望大家互相尊重，維持職場倫理。

羅廷瑋回應說，在議會上難免都會有碰觸，如果要刻意放大就是炒作新聞，「我沒有想碰她，混亂中誰碰到誰都不清楚」、「我完全不認為我有錯，怎麼會說我性騷擾」。他也強調，只有說「我沒有吃這麻辣」，講辣是賴佳微個性直來直往、比較嗆，也沒有對她的外表做評論。

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