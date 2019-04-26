〈中部〉《南投》半工半讀 兩夜校生考上科大

2019-04-26

〔記者佟振國／南投報導〕半工半讀也能出頭天！技職繁星放榜，南投縣國立暨大附中進修部同學鍾依汝、林沛錡分別錄取僑光科大財務金融系、朝陽科大銀髮產業管理系，他們為減輕家庭負擔選擇進修部，白天努力工作，晚上到校讀書，努力三年終於開花結果。

鍾依汝高一原就讀台中家商應用外語科，為減輕家長負擔，轉學暨大附中進修部，白天在超商工作，晚上上學，每次段考都名列前茅，今年也獲選南投縣優秀青年代表，錄取僑光科大財務金融系，未來盼能學以致用。

錄取朝陽科大銀髮產業管理系的林沛錡，從小由祖父母帶大，不捨祖父母辛苦負擔家計，國中畢業後即決定不升學，投入就業市場，但祖父鼓勵他再怎麼辛苦也不能放棄學業，因此他白天在魚池鄉的餐廳打工，晚上再趕到埔里上學，風雨無阻，三年努力終於獲得好成績，感恩祖父母辛苦拉拔他長大，也決定選讀銀髮產業管理系，為更大銀髮長輩服務。

彰化永靖國中 被譽醫學院產生器

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林高中繁星推甄成績亮眼，學生利彥承、謝禾予、陳翔濠分別錄取北醫醫學系、中國醫藥大學牙醫系、中興大學獸醫系，而三人母校都就讀永靖國中，如今鄉下小校永靖國中被員林高中生稱為「醫學院產生器」，昨天員林高中特地到永靖國中，感謝師長對學生的栽培。

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