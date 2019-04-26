〈中部〉煙火加演唱 全大運明中正大學開幕

2019-04-26

〔記者蔡宗勳、丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕今年全國大專院校運動會賽事，由國立中正大學承辦，本月二十四日進行至五月一日，開幕典禮明天傍晚在該校舉行，大型煙火秀當晚七點二十八分施放，隨後「選手之夜」校園演唱會，邀請金曲獎入圍最佳男歌手許書豪及李千娜、梁文音等歌手獻藝。

園遊會共一百二十三個攤，推廣在地文化、農特產品與小吃等，從明午十一點營業至五月一日下午三點；嘉市政府配合全大運推出市區公車免費搭乘好禮，即起至五月二日，民眾持悠遊卡、一卡通等電子票證，都可免費搭乘三條市區公車。賽會期間，中正大學實施交管，開車可將車輛停放在澤人路棒球場旁，再從學校側門鳳凰大道進入校園，明天開幕日與五月一日閉幕日，可搭免費接駁車入校。

另外，嘉義國際啤酒超半程馬拉松在六月九日登場，五月十日截止報名，報名費扣除開銷後，將捐給嘉縣若竹兒教育基金會，詳見樂活報名網lohasnet.tw/Beer2019/。

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