〈南部〉母獲捐血救命 一家成捐血豪傑

2019-04-25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南捐血中心昨天表揚二○一八年度績優捐血人，其分離術捐血小板次數達一二五○次的曾英華與分離術九五○次的蘇雅美，兩人是叔嫂關係；雅美的丈夫曾英傑（曾英華胞兄），也是一位定期捐血者，三人都是捐血志工，也吸引其他親人加入捐血行列，堪稱一門捐血豪傑。

捐血中心昨表揚績優捐血人

蘇雅美回憶一九六四年時才十歲，母親生產弟弟時因難產血崩，當時捐血風氣尚未盛行，在媽媽性命交關時刻，舅舅運用在媒體工作人脈，找了一些人來捐血，才挽回母親生命。歷經至親需要用血及找血的困難，她牢記有朝一日要回饋做捐血志工，一九八六年在台南捐出第一袋血，就這樣走上捐血不歸路，也成為生活習慣。

蘇雅美說，後來捐血者保護機制趨於完善，無法再捐一年兩次的五百ＣＣ全血，在護理師建議下，改嘗試捐分離術血小板，因其血小板數量有三十萬，是捐血小板的好條件，於是改捐血小板，每兩週到捐血室報到一次。

蘇雅美與夫、小叔 號召親友加入

蘇雅美的小叔曾英華於一九七六年退伍後，經歷一場大車禍大量輸血，也度過生死關頭；父母也因病輸用他人的血，感慨之餘，決定用捐血來走人生下半場，一九八三年首次捐血後，捐血時間長達三十六年，分離術血小板多達一二五○次。從事保險業的曾英華外向、擅長交談，常以自身捐血經驗分享親友，親友也受他感召、參與捐血。

曾英華的胞兄曾英傑受到弟弟與妻子的正向影響，也參與捐血，與胞弟、妻子三人都加入捐血志工隊，三人對捐血的投入，也吸引雅美的四妹季珍、妹婿李振榮都成為捐血人，說是一門捐血豪傑，一點都不為過。

黃慧中捐全血二四四次 獲表揚

此外，曾任教官的黃慧中退休十多年，累計捐全血紀錄來到二四四次，是此次表揚績優捐血人的最高紀錄。昨台南捐血中心表揚雲嘉南績優學校二十六單位、捐血一千袋以上社團九十九單位、全血捐血百次以上一六八一人、分離術捐血百次以上一○一八人，感謝他們無怨無悔奉獻，讓雲嘉南地區的傷、病患用血不虞匱乏。

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