〈南部〉新營醫院北門分院轉型長照園區 11月發包

2019-04-25

〔記者楊金城／北門報導〕閒置六年多的衛福部新營醫院北門分院，前年獲得前瞻計畫補助，改建轉型為北門長照園區，委託市府工務局代辦分院整修工程，設計規劃經多次修改後將進入細部設計，預估今年十一月辦理整修工程發包、明年一月動工。

前瞻補助3億 明年1月動工

北門分院在六年半前的大火後重建未果，新營醫院和市府合作，提報北門分院院區轉型長照園區計畫，爭取到前瞻補助三億元，分院整修工程也委由市府承辦，完工後未來再移交給市府建置南市第一所長照旗艦多元園區，將採園區委外經營。

未來有門診和長照整合服務

市府社會局長期照顧管理中心主任洪明婷說，北門長照園區未來將提供門診、餐飲服務之中央廚房、輔具展示、長照資源整合中心、日間照顧中心、失智症團體家屋、多層級住宿型長照機構（類似養護中心、護理之家）等醫療和長照服務，照顧大北門區長者。

北門分院當初因濱海地區醫療資源缺乏而設立，後來曾做為SARS病患收容醫院，再轉型慢性病醫院和養護為主，六年半前發生縱火案造成慘重傷亡後閒置至今，因大北門地區的老年人口比率偏高，有長照需求，分院改成長照園區的推動進度受到各方注目，但去年都無動靜。

洪明婷說，北門長照園區計畫預算執行到明年，去年主要辦理院區興辦計畫更改、整修工程設計書圖，今年整修工程就會招標。

市府工務局長蘇金安說，北門分院整修工程預計今年十一月辦理發包作業，順利的話，明年一月動工。副局長王建雄說，北門分院整修工程基本設計書圖已核定，但因分院建築物經大火燒過要再考慮結構安全性和未來長照需求配置，接下來將進行細部設計，完成後才能發包整修工程。

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