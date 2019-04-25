〈南部〉《觀察筆記》誰放馬

2019-04-25

韓國瑜納入國民黨總統初選民調，這一局越來越刺激了。

可以將局面轉回到被動納入，韓國瑜形塑出的巨大張力迫使挺郭台銘的助力暫歇，也許還會再出招，也許轉進民調市場，做出議題話題，引導言論朝向對郭有利的方向。

有提議眾參選人若第一輪民調領先者差距在百分之五以上，就是「放馬」，直接提名，對誰有利呢？

擅長造勢，會在網路中對正負面聲音運用討論的技巧，特別是年輕族群眼光注視的所在，就業、製造業的投資，農產品的銷售、國際貿易的銷售管道，國家安全的軍武、網路假消息、兩岸情勢緩解或是對峙，總統的高度不同於大公司老闆，也不像都會市長的視野，有細膩有宏觀。

細膩對人民，宏觀對外交兩岸。所以需要哪一場合霸氣，應該在彎腰和人民對話時溫柔，每一樣問題根源都是國民企求，那是做總統心頭上最急的、最惶恐的事兒。

可以為受虐兒不捨，為石虎存續不安，為共機越界發雷霆怒，這是大愛，民調要在這裡開始分明了！（資深記者黃明裕）

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