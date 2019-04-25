〈南部〉高雄今年首季空品良率 首度破五成

2019-04-25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今年首季空氣品質良率首度突破五成，創下歷史紀錄，比去年同期增加超過一成，PM2.5平均測值也比去年低，近來成立生煤使用控管專門小組，更推動電力業再加嚴標準，拚明年七月上路，將有效改善空品。

高市今年一至三月空氣品質改善，以PM2.5國家標準檢測方法監測的手動測站平均測值降至三十．四微克/立方米，比去年同期三十二．七微克降低七％，空氣品質良率達五十四．四％，首度突破五成創紀錄，比去年同期四十三．九％增加十．五％。

各界關心的生煤管制問題，環保局針對以生煤為燃料的電廠、汽電共生鍋爐等，已訂定燃燒設備加嚴標準，將燃煤的空污排放標準加嚴至與燃氣一致，今年更透過許可展延要求興達電廠冬季停機減煤，減少生煤使用一○一萬公噸。

推動電力業再加嚴標準

環保局今年針對二十家空污大戶，推動電力業再加嚴標準，比天然氣更高規格，二階段加嚴排放量，達到上路第一年減半、三年後剩下二成，四月二日已送環保署審議，希望明年七月上路。

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