〈南部〉《高雄》台糖文物展 揭開廉政神秘面紗

2019-04-25

昔日偷甘蔗得關禁閉

〔記者蘇福男、黃建華／橋頭報導〕早期砂糖外銷是台灣主要的經濟命脈，因此保護甘蔗的措施十分嚴厲，偷吃或偷拿甘蔗被抓到，都會被關進橋頭糖廠的禁閉室，除了繳交罰款，有時還須寫悔過書，「台糖廉政文物展」即日起在橋頭糖廠古蹟社宅事務所展出，將以二百多件珍貴文物和老照片，帶領觀眾從產業角度認識台灣一甲子的廉政史。

台糖表示，廉政文物展將從早期四、五○年代的安全室，六○至八○年代人事查核時期，到八○年後迄今政風、廉政致力提倡聯合國反貪腐公約的廉能成果為主。民眾可在橋頭糖廠參觀昔日關押偷拿甘蔗民眾的禁閉室，來個今昔對照。

開幕式今天上午十時在橋頭糖廠古蹟社宅事務所登場，台糖公司總經理管道一、法務部廉政署長鄭銘謙、台灣透明組織協會理事長徐仁輝、台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長楊治宇、台灣橋頭地方檢察署檢察長莊榮松及經濟部政風處長楊石金將一同共植廉政樹「龍柏」，展期至五月十三日，洽詢專線：6119673王秀玲。

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