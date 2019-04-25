〈南部〉評韓聲明 陳其邁：選舉承諾很重要

2019-04-25

強調高雄很開放應講清楚

〔記者洪定宏／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨天上午出席海洋委員會國家海洋研究院成立典禮後，接受媒體採訪，評論高雄市長韓國瑜的總統大選聲明時指出，他認為韓國瑜要參選總統，但因有所顧慮，無法主動宣布；陳其邁強調，高雄是很開放的城市，韓國瑜應該跟大家講清楚。

陳其邁也形容國民黨的初選競爭愈來愈激烈，更是「高潮迭起」，令人「驚心動魄」。他表示，從韓國瑜提出「相公說」，到鴻海董事長郭台銘宣布參選「攔胡」，乃至韓國瑜夫人李佳芬指「背後有人出手腳」，國民黨黨內初選競爭已從簡單牌局變複雜。

陳其邁強調，這樣的變化牽涉國民黨是要走向更民主開放的政黨？還是維持原來的密室政治？要由國民黨自己決定，外界看得一頭霧水，也難了解過程的是非曲直。

陳其邁也評論民進黨總統初選的爭議，他認為總統蔡英文跟前行政院長賴清德，都是非常有智慧的政治家，為了民進黨的團結及未來選舉的挑戰，期待有好的結果。

認為高雄好 台灣才會更好

陳其邁再次提醒韓國瑜，選舉是一種承諾，承諾很重要，這是跟選民的約定，做好市長的工作是義務。

陳其邁指出，選舉是過程，取得市民的信賴後，就要落實政見，這才是市民關心的，「高雄好，台灣才會更好」。

因此，陳其邁強調，他接任行政院副院長已滿一百天，一直很掛心高雄捷運黃線、橋頭科學園區、大林蒲遷村等重大市政議題，即將有好的結果，這是他的選舉承諾，也會落實承諾，願意和高雄市政府合作，持續挹注資源給高雄，促進經濟發展。

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