〈南部〉南化水庫進帳260萬噸 高雄用水可撐到6月

2019-04-25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水情全國最嚴峻，所幸這波及時雨救援，五天挹注南化水庫二百六十萬噸，對整體水情有幫助，但仍未解除旱象，大約可撐到六月；水利單位也把握枯水期，今年擴大清淤工程，增加水庫蓄水量，穩定南台灣供水。

高雄每日所需民生用水一百一十萬噸，今年降雨量僅歷年同期三成，高屏溪流量一度下探每秒十一立方公尺，跌破每秒十二立方公尺的警戒值，所幸一連兩波及時雨救援，高屏溪流量提升達每秒三十一立方公尺。

降雨引水 蓄水量達三成六

由於高雄沒有大型水庫，仰賴從高屏溪取水，與台南共用南化水庫，這波降雨累計下了七十毫米，水利署一連五天自高雄甲仙溪攔河堰引水，總共挹注南化水庫二百六十萬噸，蓄水量達到三成六。但近年來因氣候異常，去年梅雨拖到六月才來，今年水情變數仍多。

斥資一億 擴大清淤工程

值得一提的是，南化、曾文水庫等淤積量均超過三成，水利署與水公司近來把握枯水期，今年將斥資一億多元，擴大辦理清淤工程，總共要清淤六百多萬立方公尺，將持續清淤到今年底。

其中水公司近來啟動澄清湖水庫清淤工程，去年清淤三十八萬立方公尺，今年將清淤四十萬立方公尺，南化水庫去年清淤五十九萬立方公尺，今年加碼清淤量一七一萬立方公尺。高屏溪攔河堰今年將清淤二百萬立方公尺。

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