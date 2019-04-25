〈南部〉撲克牌學程式邏輯 屏東學童直呼好玩

2019-04-25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一○八學年課綱要加入程式設計課，程式邏輯十分重要，屏東大學科普傳播學系教授吳聲毅於是研發「程式邏輯撲克牌」，讓小學生用隨身可攜帶的撲克牌學習程式邏輯；屏大附小學生昨天試玩，直呼相當有趣。

吳聲毅說，遊戲機制設定玩家在旅行路上要到達目的地有很多條路線，玩家需找出路線的規則，使用撲克牌排出程式邏輯，並思考如何利用最少牌卡到達目的地，在進行過程中可以學到的程式邏輯機制包含序列、事件、重複、條件、運算子等。

該教材是在科技部科學教育實作學門計畫補助下研發，科技部複審委員、台南大學教授林豪鏘說，吳教授這件作品可以讓教師在課堂上帶著學生們以合作學習方式親身體驗，在潛移默化中學習運算思維與動手做精神。

體驗的屏大附小學生的多位學生表示，透過遊戲學到如何利用簡單的程式到達終點，跟機器人的最大不同，在於它是用紙牌，而且可以用手機、電腦下載APP搭配使用，隨處都可以遊玩。

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