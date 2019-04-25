〈南部〉家電汰舊換新 台東最高補助3000元

2019-04-25

〔記者張存薇／台東報導〕鼓勵家電節能，台東縣政府公告一般住宅家電汰舊換新政策，電冰箱、家用冷氣最高補助三千元，縣府財政及經濟發展處提醒民眾，汰換設備必須為「汰舊換新」者才能申請補助，民眾需報廢原有舊家電採購新品，並檢附汰舊回收的「廢四機回收聯單」收執聯，此外，新購入節能家電標準需符合能源效率一、二級標示產品，才能申請補助。

經處指出，這次申請補助家電包括無風管空氣調節機（冷氣機）及電冰箱，冷氣機補助金額每瓩以一千元為上限、每台不超過三千元，電冰箱每公升補助金額以十元為上限，且每台不超過三千元，民眾只要準備申請表、申請人身分證及金融存簿封面影本、領款收據、購買證明、回收證明等資料即可至工商管理科辦理申請。

財經處指出，台東縣補助預算總金額為七百七十五萬五千元、已獲中央核定，補助適用期程為去年十二月七日至今年十一月卅日、或至補助款用罄，詳情可電洽縣府工商管理科：089-330727。

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