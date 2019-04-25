〈南部〉歷經19年 台東「布農部落農場」取得執照

2019-04-25

〔記者黃明堂／台東報導〕由白光勝牧師創立的布農文教基金會，在違法使用農地的情況下經營知名的「布農部落」，歷經十九年的申請，終於取得合法休閒農場執照，可以光明正大經營休閒產業，以收入照顧原住民及弱勢。

白光勝：成立農場 照顧族人

白光勝表示，自己成立基金會，但不想光靠募款，所以在廿五年前興辦農場，運用布農部落農場收益，從事原住民學前、在學及成人教育事業，提供族人就業、辦理職業訓練，並且推動傳承部落文化，發起布農續造希望工程，也有收入照顧弱勢。

提供就業、職訓、推動部落文化

但因不諳法令，在農地興建建築物，屢被檢舉違建，縣府也曾要強制拆除，但「農場違法經營，全國皆然」，他不斷陳情，從十九年前開始申請合法化，終於拿到執照。

農地未農用 違法屢遭檢舉

白光勝說，布農部落全區二十公頃由他父親提供土地給基金會經營觀光農場，但因其中兩公頃有咖啡屋．餐廳、部落劇場、農特產中心、小木屋等均不符農地使用，國內外遊客絡繹不絕，也曾有政要頻頻造訪，但因違法爭議，光環逐漸消褪。

農委會列入休閒農場專案輔導

白光勝力求合法化，一方面將「布農部落休閒農場」當中的「休閒」二字遮蔽，一方面尋求政府輔導，在二○○四年獲農委會列入休閒農場專案輔導，完成水保、環評、土地變更、消防等繁瑣手續，終至拿到休閒農場執照。

全國部落典範 吸引原民青年返鄉就業

白光勝說，基金會有許多會員的支持，在取得合法化後，基金會就可以像「社會企業」一樣，靠自有產業成為財政基礎，布農部落休閒農場案例，可成為全國部落典範，吸引原住民青年回部落就業。

台東縣政府農業處表示，布農部落休閒農場申請案歷經五任縣長，總算在饒慶鈴手上完成，編號四四五號的休閒農場許可登記證得來不易，饒慶鈴表達致賀，也認為休閒農業是台東的願景，農場結合原民元素是旅遊新趨勢。

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