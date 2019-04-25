〈南部〉搶攻小家庭 新市農會推蔬果小包裝

2019-04-25

〔記者萬于甄／台南報導〕搶攻單身經濟，台南新市農會去年七月申請開設「社區小舖」，邀集卅八位在地小農共同經營，以小包裝的份量，區別社區小舖與一般連鎖超市的農產品，讓小家庭、單身男女可一餐享用完最新鮮的農產，不怕浪費食材，獲得不少民眾支持，短短半年銷售額達廿萬。

新市農會表示，小農對種植農產都有自己堅持的理念，多半以種植有機、無毒蔬果為主，產量相較慣行農法少，單價也較高，因此許多小農剛起步時，銷售通路都是一大瓶頸，為幫助小農行銷，社區小舖去年七、八月份開張營業，由小農提供當季最新鮮、無毒的食材，讓消費者選購。

此外，南科園區因位處新市、善化，消費人口除一般家庭外，有不少是單身貴族，新市農會為讓農產品做出市場區別，每次小農將大包裝的農產送到小舖時，會由農會人員分裝成小包裝份量，可在一餐內享用完畢，不造成食物浪費，更讓消費者能品嘗到最新鮮的食材。

新市農會說，目前社區小舖與卅八位小農合作，提供像是葉菜類、菇類、甜椒，也有販賣芭樂、蘋果、小番茄等，種類相當多元，市場接受度不錯，社區小舖不僅讓消費者有新的選擇，更讓新手小農能有一個銷售的平台與通路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/