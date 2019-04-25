〈南部〉文博會台北登場 屏東館、台東館形塑品牌展特色

2019-04-25

〔記者羅欣貞、黃明堂／綜合報導〕為期十二天的台灣文博會昨天在台北登場，屏東縣政府在地方主題館中設「屏東館」，邀請三金設計師方序中策展，以「吟土風人」為主題，從藝術、地景、產業等在地特色，形塑屏東品牌。台東館策展人之一是都蘭部落的歌手舒米恩，運用自然素材，透過茅草的芬芳、山與海的音樂的融合，讓人在都市展場有如置身台東般的.感受。

台灣文博會沿著台北舊鐵道線，在華山一九一四文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館、空總當代文化實驗場、台北機廠鐵道博物館設立五大展區；屏東館和台東館均位於華山一九一四文創園區。

屏東館以吟土風人為主題 設計四個展區

老家在東港的方序中以起承轉合概念，融合屏東風土文化，設計出「吟土風人」四個展區，以實體圖文與數位多媒體裝置，道出土地上動人的故事與人情姿態。

「吟」以聲音吸引對的人走入風景，詩歌吟唱於展覽中表現土地的聲音；「土」銜接故事與故事之間，感受影像的流動，由同樣出身屏東、在紐約發光發熱的設計師江孟芝，規畫體驗土地樣貌的實體藝術裝置；「風」則回到風土的曼妙，以圓弧狀的翻版具現化屏東最著名的落山風，並邀請《種子舞團》展演屏東祭典；「人」則邀請偏鄉小學的孩子，在牆上繪製與書寫出他們眼中的家鄉風景。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，文博會集結藝文領域最優秀且具備創新考的創作者，展演充沛的文化能量，二○一九台灣設計展十月將在屏東登場，要讓更多人看見屏東的文化動能。

台東館運用自然素材 讓人感受台東氣味

台東館的策展人之一舒米恩表示，展場運用自然素材，透過茅草的芬芳、山與海的音樂的融合，讓人在都市展場有如置身台東般的感受，舒米恩說：「大家都說台東是最邊陲的地方，但換一個視角，它其實是太平洋的起頭，從海看過來的台灣，台東就是起頭。」

台東文化處表示，昨天的開幕式後，文化部長鄭麗君特別走到台東館，由縣長饒慶鈴導覽，她踏上茅草大草原感受台東的氣味，還說一到台東館就黏住了，不想走了。

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