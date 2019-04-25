〈台北都會〉台灣文博會 北市5大展區同步開展

2019-04-25

〔記者陳昱勳／台北報導〕2019台灣文博會昨在華山文創園區、松山文創園區、花博公園爭豔館、空總當代文化實驗場、台北機廠鐵道博物館同步開展，從文化概念到文創商品，展現全台文化創意多元面貌；包括跨界表演藝術、設計工藝品、以歷史與人權議題轉化為現代生活的概念，甚至還有白色恐怖時期政治犯在獄中的「文創物品」。

松山展區中的「過．去未來」主題展，以時間軸串聯五間不同類型的博物館，史前文化、台灣歷史、政治軌跡到常民生活。

其中國家人權博物館展出了政治受難者在獄中製作的物品，包括政治受難者黃廣海坐牢期間在海邊撿拾排球，在獄中製成地球儀，出獄後靠補償金完成環遊世界夢想。政治受難者吳鵬燦則用牛皮紙，混著米揉成漿糊製作書包，在槍決前送給獄友許貴標，此書包成為許一生中最珍貴的記憶。

人權館表示，這些政治犯很早就製作獄中「文創物品」，充分投射出不自由及活下去的意念，盼觀賞者能體會受難者心境。展覽詳情請至文博會官網（https://creativexpo.tw/）查詢。

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