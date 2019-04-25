〈台北都會〉候鳥北返 北市社子島濕地鳥況達高峰

2019-04-25

〔記者郭安家／台北報導〕正值候鳥北返季節，賞鳥不用跑南部。台北市水利處昨指出，每年三、四月社子島濕地鳥況達到高峰，留鳥為了繁殖也開始鳴唱，而今年三月間已有多次目擊到黑面琵鷺的紀錄，四月也有鳥友目擊到白琵鷺與黑面琵鷺同時出現，因都是短暫停留，想要碰運氣的朋友要趁現在，不妨假日到社子島濕地走一走。

水利處河管科指出，每年秋季，冬候鳥在即將變冷之前從北方大陸出發，沿著西太平洋上列島逐站停留，最後到達溫暖的南方，隔年春季再依同樣路線北返，而台灣剛好位在一連串列島的中間，成為候鳥遷徙時重要的驛站。

水利處考量台北地區是北返候鳥離開台灣時最後的休憩站，希望候鳥能吃飽睡足以最佳狀況出發，因此在社子島北側，鄰近社子大橋旁新舊堤防間營造出面積約八．三公頃濕地，每年可穩定觀察到太平洋金斑鴴、磯鷸、田鷸、青足鷸、小環頸鴴、大白鷺、蒼鷺、黃頭鷺等過境水鳥，過境陸鳥黑臉鵐每年達到兩百隻以上。

社子島濕地長年可觀察到四十種以上鳥類，除了候鳥，還有保育類八哥、黑頭文鳥、魚鷹及黑翅鳶等鳥類，水利處在社子島濕地設解說小築，於週六、日開放，提供單筒望遠鏡，讓民眾更清楚觀察鳥類生態。

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