〈台北都會〉北市瓦斯管線57％逾30年 27年才汰換完

2019-04-25

〔記者郭安家／台北報導〕從高雄氣爆到今年的雲林六輕氣爆，讓不少民眾關注管線安全，但台北市議員潘懷宗昨指出，北市六十八萬餘天然瓦斯用戶中，外洩通報平均每天有五件，卅年以上瓦斯管線總長度高達一三五萬九九七九．九四公尺，占全部天然瓦斯管線的五十七％，以目前各年度汰換進度做推估，竟需廿七年才能全數汰換，怎敢保證不會發生意外？

產發局︰汰換順序 不以使用時間算

產發局公共事業科長何明育回應，瓦斯管線汰換順序不能以使用時間計算，世界上沒有數據呈現管線用了多久就要汰換，連日本都沒有，如果管線良好，為什麼要汰換它？產發局有訂定「台北市公用天然氣事業輸儲設備漏氣檢測及防範計畫」，已提高安全性，例如過去外洩管線周邊廿公尺範圍一年外洩兩次，要汰換管線，其範圍標準也改為一百公尺。

100公尺範圍1年外洩2次 要汰換

該防範計畫訂出管線汰換原則，包括巨電池支管腐蝕檢測結果為Ａ級者、管線巡查或施工開挖發現有腐蝕或漏氣者、配合北市府或其他單位工程必須遷移瓦斯管線者；另有管齡卅年以上有腐蝕者，或埋於地下管齡超過廿五年之鍍鋅鋼管且未使用防蝕包覆者。此外，學校、醫院、車站及加油（氣）站等周邊一百公尺內老舊管線列為優先汰換。

天然氣外洩通報 平均每天有5件

不過，潘懷宗說，天然氣外洩通報件數，二○一六年有二九二二件，至二○一七年有一八六二件，去年則有二三六七件；而今年至二月底就有三二九件，平均每天有五件天然氣外洩通報。他說，外洩前三大原因為管材接頭鬆脫、管線鏽蝕以及遭其他單位挖損，扣除遭其他單位誤挖之情形，其中兩大原因與管線老舊恐有密不可分之關係。

北市天然瓦斯用戶有六十八萬餘戶、普及率約六十五．二五％，但卅年以上管線總長度高達五十七％，高達一三五萬九九七九．九四公尺，而近三年管線汰換長度則為四至五萬公尺；潘懷宗估算，以此速度要廿七年才能全數更新，並質疑難道產發局認為沒更新必要？ 還是因為沒有立即危險性就選擇視而不見？

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