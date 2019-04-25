〈台北都會〉《改善林口交流道壅塞》拓寬八德路 月底完工

2019-04-25

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口區與桃園市龜山區共用交流道，近年兩區的人口激增，尖峰時段車流量過大，車輛常從交流道回堵至文化一路上。新北市長侯友宜昨天下午前往視察配套工程時表示，拓寬八德路車道，並在文化二路增設迴轉道，預計四月三十日可完工。

新北市與桃園市今年三月會勘，決定自五月起針對林口交流道南出匝道實施尖峰時段禁止左轉文化一路，使原先左轉往桃園龜山的車流，改至文化二路口再左轉，以紓解林口文化一路跨越橋直行的車流。侯友宜昨天前往林口與當地里長座談，也到林口南下交流道出口視察配套工程。

侯友宜表示，目前改善交通的配套工程都如期進行，希望能在五月前暫時性解決林口交通問題。此外，他也說道，先前汐止區透過自動偵測來調整交通號誌秒數，有效下降十三％的壅塞率，林口區交通也可仿效，改善交通。

新北市政府民政局也指出，新北市政府交通局與警察局多次會勘改善交通設施，包括號誌不連鎖、拓寬道路增加容車量等，預計在五月之前完成，以有效紓解交流道車流堵塞問題。

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