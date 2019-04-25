〈台北都會〉《新北》警察局、裁決處罰款超收4億 民批搶錢

2019-04-25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府二○一八年總決算昨天出爐並經市政會議審議通過，送新北市審計處審核。歲入決算比預算超收六十二．○一億元，主要來自稅課收入、罰款及賠償收入等，其中警察局和交通事件裁決處罰款共超收近四億元，遭民眾質疑市府搶錢。

去年歲入決算比預算超收62億

主計處表示，二○一八年歲入預算數為一四六六．八九億元，歲出預算數一六二○．三九億元，實際執行情形為歲入決算數一五二八．九億元，超收六十二．○一億元，歲出決算數一五六五．一三億元，節餘五十五．二六億元。

主計處說明，歲入決算數增加主要是稅課收入超收六十八．六五億元，包括房屋稅、地價稅、契稅與統籌分配稅款等，另罰款及賠償收入超收八．八三億元，補助收入短少十九．七億元等，增減互抵，合計超收六十二．○一億元。相較二○一七年歲入決算數超收五十九．六三億元略高。

議員建議違規情節輕者先勸導

其中警察局的罰款及賠償收入原編列預算十五．三一億元，決算數十七．三六億元，超收二．○五億元；交通事件裁決處原編列預算七．八八億元，決算數九．七一億元，超收一．八三億元。

民進黨籍市議員鍾宏仁認為，開罰只是手段，目的是希望改善違規，如果第一線員警拚命取締，市府卻不檢討罰單增加原因，將淪為搶錢，引發民怨。他建議，警方的執勤技巧與態度應改善，情節輕者先勸導，交通局也要檢討是否因標線或標示不清楚、停車空間不夠或宣導不足等，造成民眾違規。

裁決處︰58％在外縣市違規被舉發

交通裁決處處長李忠台表示，超收原因是預算編列以前三年的平均值為參考基準，但近年交通違規件數逐年增加，其中有五十八％在外縣市違規被舉發，而罰款來源包括停車費或高速公路通行費未繳納，這是民眾疏忽所致，其他主要項目為闖紅燈或超速，大部分以科學儀器拍攝，並非員警刻意加強取締或攔查。

李忠台說明，交通裁決處為裁罰機關，警察局為舉發單位，裁決處的罰款收入有七十五％會分配給警察局，因此警局也會編列罰款及賠償收入預算。

稅捐處︰不動產交易件數微增

新北市稅捐稽徵處處長黃育民指出，地方稅超收包括不動產交易件數微增，契稅收入隨之成長，此外，新建案落成後開始課稅，加上二○一七年七月起非自用住宅房屋稅率調整為二．四％，增加稅收。

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