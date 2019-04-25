〈北部〉林田山媽祖遶境 週六登場

2019-04-25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日治時期開始經營的林田山林場，隨著伐木業停止、年輕人口到都市打拚，社區只剩下卅幾戶，林田山信仰中心福安宮的媽祖遶境活動也中斷多年，去年起林田山社區重啟媽祖遶境活動，今年邁入第二年，將在本週六舉辦，當天也將有林田山二、三代子弟「回娘家」！

林田山舊名森坂，從日治時代末期開始伐木，戰後伐木轉由台灣紙業、中興紙業經營，森林鐵道及索道甚至還可以直通七彩湖。林田山林業文化協進會表示，伐木是高風險的工作，從伐木、集材、運輸，只要一不小心都可能發生危險事故，因此居民篤信媽祖信仰，大家出錢出力，每年媽祖聖誕都會舉辦迎媽祖活動，迎媽祖那一天村子家家戶戶都會擺出香案祭拜，是記憶中美好的畫面。

里長謝玉珍說，早年林田山人口二千多人，村內的福安宮在八十二年落成後，從雲林迎媽祖公俸，每年都是五一勞動節，林場連放三天假來舉辦迎媽祖。四十年前停駛砍伐原始林，產業蕭條讓年輕人都搬走，留守在社區的老人家年事已高、人丁少的狀況下，導致遶境停辦多年，去年首度重新辦理迎媽祖活動，很感謝林務局花蓮林管處支持贊助，不但讓年輕人認識社區歷史，也找回昔日山城風采。

她說，當天上午九點起歡迎遊客、民眾一起鬥熱鬧，將從福安宮起轎後，遶境路線沿著森榮國小、中山堂後方、康樂新村、場長宿舍、綠茵鐵道旁、中山堂前方、工作站、生活館大廣場、園區大門，「跟著遶境隊伍就能把林田山逛一圈」。

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