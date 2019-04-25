〈北部〉宜蘭員山鄉宜五線 正式通車

2019-04-25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉宜五線（山腳觀光道路尚德段）昨舉行通車典禮，縣府交通處指出，宜五線完工可連結鄉道宜六一線，往南向葫蘆堵大橋而行，可串連西邊山區風景區交通，還可銜接北端省道台七丁線，建構完整交通路網。

宜五線位員山鄉尚德村，總工程經費約三億六千萬元，北起銜接鄉道宜十八線，南迄省道台七線，道路新闢長度九百三十四公尺，寬二十五公尺，其中有三座橋梁，分別跨越大湖溪、大湖溪支流及三鬮圳。

新道路有雙向四車道，單向各有一快車道及一機慢車道，兩側各配置三至四公尺自行車道；昨舉行通車典禮，縣長林姿妙、縣議員陳俊宇及黃浴沂等人到場剪綵。縣府交通處指出，宜五線通車，展現縣府對觀光及交通的努力成果。

交通處表示，縣府近來於員山地區執行或補助的重大交通工程，包含過港橋及永金一號橋改建、宜十三線（同新路）拓寬、宜十八之二線（溪洲路）道路改善工程，並已爭取前膽計畫辦理宜十八之二線（長堤路）、宜十七線（惠民路）及宜十六線（金山東路）道路改善工程，盼持續健全縣內交通路網。

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