〈北部〉宜蘭學進國小簡雋、蔣秉晏發明展奪金 將出國比賽

2019-04-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「小東西大實用！」宜蘭縣學進國小學生簡雋、蔣秉晏創作「防水插座組」，當水淹到一定高度時，插頭就會自動彈開，關閉防水蓋，在世界青少年發明展台灣選拔賽摘金，預計十月代表台灣赴印尼參賽；兩人開心的說：「希望為宜蘭、台灣爭光。」

預計十月代表台灣赴印尼參賽

四年級的簡雋指出，台灣因為颱風、豪雨頻繁，低窪地區易發生淹水，許多插座接近地板，若水淹過插座，容易導致漏電，市面雖有插座防水蓋，但必須動手拔插頭蓋上，有時不在家或未注意，就無法發揮功能，便利性大打折扣，考量水患有突發性，才會想到創作這套防水插座組。

防水插座組 水淹一定高度插頭會彈開

這套裝置運用彈力、浮力以及機械原理，當水淹上來時，浮塊隨水位上浮，到一定高度時帶動彈片，將插頭彈出插座，上方防水罩因失去支撐，就會自動往下蓋上密封，隨後發出蜂鳴聲提醒。簡雋強調，水患說來就來，若深夜陷入熟睡，裝置就可發揮提醒作用。

簡雋說，他們創作前花了一個月檢索專利，確定台灣無相似裝置才著手繪圖製作，從設計發想到定型並做出成品，至少耗時四個月。

不管水位多高 插座都能完全密封

五年級蔣秉晏指出，插座組構造簡單，彈片是利用魚尾夾，部分零件用3D列印製成，整套裝置反覆測試約兩個月才成功，且測試不管水位多高，插座都能完全密封不漏水；雖然構造簡單，但要讓彈力足夠彈開插頭，就花了一個月測試材料，最後選擇用體積小、彈力強的魚尾夾作為關鍵零件。

「防水插座組」除在世界青少年發明展選拔賽摘金，最近也在教育部舉辦的「自造教育及創新科技實作競賽」奪下銅牌。

另，萬富國小楊濬安、鐘子璿、李品寬、蕭曦恩等四人製作「自動尋星系統」，在手機APP輸入時間、日期等資料，即可透過裝置定位，用雷射標出星座位置，讓天文觀測變得更簡單，該套系統也獲得「自造教育及創新科技實作競賽」銀牌。

楊濬安說，尋星系統的APP及裝置全由他們親手設計完成，目前觀星誤差僅在五度範圍內，不分南北半球都能使用，實用性高又簡單，接下來要調整裝置，希望讓誤差範圍更小。

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