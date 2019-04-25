〈北部〉寶二水庫滿水位 6月底前用水無虞

2019-04-25

〔記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導〕經濟部水利署北區水資源局昨天一早對新竹鄉親宣布一個好消息，那就是寶二水庫滿水位啦！該局副局長張庭華說，最近這一個半月，受惠於大陸南方雲系東移之賜，新竹地區從三月初以來就雨量豐沛，替寶二水庫取水口上坪堰上游集水區帶來充沛的水源，再加上該局積極取水，以致寶二昨天一早到達滿水位，有效蓄水量是三千一百四十七萬噸。

一期稻結穗用水將屆

此外，寶山水庫方面，滿水位一百四十一點六公尺高，有效蓄水量五百零四萬噸。昨天一早的水位已到一百四十一點零一公尺，蓄水量是四百七十萬噸，蓄水率也高達九十三點三％。

張庭華說，今年一開年新竹的水情就拉警報，三月六日寶二水位一度跌到只有一百廿五點六公尺高，蓄水量只剩下五百九十九萬噸、蓄水率僅十九％，創下寶二營運以來最低紀錄，水情燈號因此亮起綠燈。

水資局提醒節約用水

所幸次日、三月七日以後開始陸續天降甘霖，上坪堰上游集水區累積降雨量達五百五十毫米，水情因此獲得紓解，新竹地區的水情燈號也因此逐漸從綠轉藍，到了上週五、十九日終於顯示正常，到昨天一早寶二的水位更攀升到了一百五十公尺高的滿水位，水位回升廿四點四公尺。

不過他也提醒，依前述狀況推估，到六月底前大新竹的民生和工業用水雖應不虞匱乏，但即將進入一期稻作結穗用水的高峰期，大家仍應節約用水。

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