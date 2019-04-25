〈北部〉反宏關自救會 要楊文科效法鄭文燦

2019-04-25

〔記者黃美珠／竹縣報導〕反宏關自救會的抗爭行動首次走出關西，昨天早上號召約兩百人到新竹縣政府，要縣長楊文科表態，是不是能效法桃園市長鄭文燦當年用一道行政命令，就讓高原電廠停工的作法，也用一道命令喊停？楊文科說，如果電廠沒有合法申設、或是申設程序不合法，他一定反對新建，若是依法申設，目前還在環差的審議程序中，他會利用程序內的機制，表達鄉親反對到底的心聲。

問楊︰能否下令電廠停工

這場抗爭由自救會發起，到場支持的除了關西鄉親，也有新埔等其他鄉鎮的支持者、民代等到場。大家除了頭綁、手拉白布條，有人甚至全身縞素亮相，並出動選舉時常見的「戰車」充當宣講舞台，在縣府前廣場大聲痛陳他們反對的理由。

楊文科收下陳情書後登上「戰車」說，台灣的電力政策，政府總是變來變去，使得大家都很恐慌怕會沒有電。設電廠，一般人一聽到都會全部反對，反宏關自救會的心情他感受到。

到底電廠要怎麼設？這個政策是中央的權限，畢竟核能也是發電，天然氣、燃煤也發電，但要怎樣做到沒有污染？政府要有一個辦法來執行。現在宏關案尚未通過環差審查，業者補資料後要再送審。他允諾會跟中央充分反映地方反對的意見。 因為大家為了自己的家鄉，他充分了解一定要有個合法、完全沒有污染、不會影響家園的情況，大家才可以放心，但目前看不到任何一個答應或是承諾。

自救會副會長嚴盛任當場高分貝問楊文科，桃園市長鄭文燦可以用一道行政命令就讓高原電廠停工，楊文科是不是也可以大聲跟在場者說「那個宏關電廠我絕對不會給它蓋？」給關西鄉親一個承諾。

楊︰若申設非法 反對到底

楊文科說，只要是不合法的設置、或是程序不合法的取得許可，他都反對到底。如果業者申設的過程一切合法，他則會比照鄭文燦在環評大會反映鄉親心聲的方式，也在環差會議上把關西人反對宏關設廠的意見大聲說出來。

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