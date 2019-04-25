〈北部〉3萬戶連2天跳電 竟是鳥築巢害的

2019-04-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄、苑裡、西湖等三鄉鎮約三萬戶，於廿二、廿三日，連續兩天出現突發性大規模停電狀況，民怨連連；經台灣電力公司調查，引發停電的原因，並非用電過載跳電，而可能是鳥類築巢掉落銅片造成變電所設備「閃絡」（意指形成放電回路）而停電，於苗栗縣是首見。

通霄、苑裡、西湖 民眾不滿

通霄、苑裡、西湖等三鄉鎮約三萬戶，於廿三日下午四點十分許，突然停電，雖停電時間不長，但因廿二日也通苑地區已發生過一次短暫性停電，接連兩天停電，引發民眾不滿。

有民眾痛批，突如其來的跳電很容易造成電器損壞，更有民眾擔心最近天氣才剛轉熱，就已經頻繁跳電，接下來夏天酷暑來臨，用電量應該繼續增加，但如此讓人意想不到的原因就造成跳電，台電應設法防範，否則民眾只能「挫咧等」。

台電：疑鳥銜銅絲掉落致閃絡

台電苗栗區營業處則表示，停電原因並非外傳為通霄變電所變更機組導致用電量吃緊所致，經查後是疑似通霄鎮霄南變電所的供電設備，因鳥類築巢時所銜回的銅絲，掉落於設備，發生「閃絡」而停電，但台電於十分鐘內即緊急恢復供電，清查後約造成通霄鎮、苑裡鎮，西湖鄉等鄉鎮約三萬戶短暫停電。

苗栗區營業處指出，所謂「閃絡」現象，是絕緣子表面和瓷裙內落有污穢、受潮時，導致耐壓强度降低，形成了放電回路；由於疑似鳥類築巢掉落銅片至變電所，剛好掉落於支持礙子上的狀況，相當罕見，苗栗縣是第一次遇到，將會思考因應對策，以避免類似情形發生，以維護穩定供電。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/