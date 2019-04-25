〈北部〉警大大三生作弊 退學並賠60萬

2019-04-25

〔記者周敏鴻／龜山報導〕中央警察大學學士班四年制的一名三年級學生，前天上午參加期中考時，因拿出手機查資料，違規作弊被監考老師發現，當天就被學校勒令退學。學校人員估計，退學學生須賠償在校公費受訓的相關費用，總額約六十萬元。

警察大學廿三日進行期中考，違規作弊的學生當天上午參加專業科目的考試時，將手機攜帶進入考場，考試過程中還拿出手機查詢考題資料，當場被監考老師查獲。

學校接獲通報後，當日下午就召開訓育委員會討論，因違規作弊的學生行為已違反「中央警察大學學生（員）獎懲規則」第十三條第一項第十一款「校內考試舞弊」，決議予以勒令退學處分。

學校人員說，違規作弊學生過去三年接受公費訓練的費用，都須賠償，估計約六十萬元。退學後喪失將來成為警察、有穩定工作與收入的機會，可說得不償失。學校學生總隊、推廣教育訓練中心與各學系人員，也以此為案例加強宣導，重申學校考試嚴禁作弊的規定。

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