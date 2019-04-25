〈北部〉《桃園》電動機車中央補助額度 可能年中用光

2019-04-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕為鼓勵民眾使用電動機車，經濟部工業局今年提供四億元額度，每車補助一萬元，由於申請者眾，預估額度年中就會用罄，下半年購車者將無法獲得補助。市府環保局昨在市議會工作報告時，多名議員要求環保局設法補足一萬元的補助嘉惠市民；環保局長呂理德表示，會向中央建議不要有額度限制，免得政策美意打折。

市府建議中央 額度不要設限

呂理德表示，由於桃園市政府補助金額全國最高，因此申購情況踴躍，光是去年就有三．二萬件，補助經費將近二．九億元，超過年度補助計畫預估量九千餘件，對超出的部分，市府仍另尋財源給予補助，但也建議工業局對購車補助不要設限，以免政策美意打折扣。

桃園加碼全國最高 申請踴躍

呂理德說，現行電動機車補助除了工業局提供一萬元，環保署與各地政府也都另有補助，環保署對重型補助三千元、輕型一千元，汰換二行程機車再加碼二千元；桃園市府則補助一萬五千元，汰換二行程機車加碼三千元，等同桃園市民購置重型電動機車可獲二萬八千元補助，如同時汰換二行程機車，補助款可達三萬三千元，是全國最高的。

呂理德說，桃園市對新購電動機車的補助一萬五千元為全國最高，第二名的宜蘭縣為補助一萬元；五都當中，新北市及台北市、高雄市都是四千元、台中市三千元、台南市七千五百元。

萬元補助 中央只給4萬名額

議員萬美玲、劉茂群表示，工業局只提供四萬個名額，以目前電動機車每月六、七千輛銷售速度，額度約在六月底就會用完，市民下半年購車，得要多花一萬元，環保局應該設法補足差額。

議員劉熒隆說，機車是國人使用最多的交通工具，市府除應加速汰換二行程機車，也建議比照宜蘭縣對汰換四行程機車補助二千到三千元，加速汰換燃油機車速度。

議員黃景熙也提到，截至三月底，桃園市有五萬一千餘輛二行程機車，相較於二○一五年的十二萬三千餘輛，至今已汰換近六成的二行程機車，市府可以考慮再加碼，加快汰換速度。

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