〈北部〉缺席議會臨時會 林智堅北上爭取3大建設

2019-04-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天請假缺席市議會臨時會專案報告，原來是北上參加新竹大車站計畫會議，以及和工研院簽署台灣首部無人自駕車行駛的合作備忘錄，並到內政部與國防部協商七百戶青創宅的改造經費，此三項市政建設都獲中央肯定，也表達後續會給予經費支持。

簽署新竹漁港自駕車測試合作備忘錄

林智堅向市議會臨時會請假，昨一早就到台北市先參加市府與工研院合作的「台灣自造」自動駕駛車輛開進新竹漁港實地測試的合作備忘錄，林在台北國際汽車零配件與車用電子展覽會上，用手機操控場外自駕車，與經濟部、工研院和台灣車輛聯盟成員舉行啟動儀式，並簽署自動駕駛車輛實驗運行合作備忘錄。

新竹大車站計畫獲台鐵、鐵道局共識

接著林智堅又參加已預定好的新竹大車站計畫的三方會議，與台鐵局、鐵道局達成合作共識，獲台鐵大力支持，未來市府會依規提送可行性評估報告到交通部審議，期許讓百年車站風華再現，並活絡竹市舊商圈經濟，透過都市更新、都市景觀及人行系統的重整與串聯，縫合被鐵路切割的前後站都市紋理。

內政部允支持700戶青創公宅改造經費

林智堅下午則拜會內政部次長花敬群，爭取竹市七百戶青創公共住宅的改造經費，由於國防部所有的金城青創宅，建商蓋建後多是四房兩廳及三房兩廳的房型，市府希望爭取經費改造，提供一房一廳或兩房一廳的青創公共住宅，只租不售、提供年輕人就業就學居住的選擇，此案也已獲內政部同意支持，就等相關經費核定。

新竹市議會昨天原訂安排市長進行大新竹輕軌和大車站計畫和後火車站都更等專案報告，林智堅因有公務行程未出席，改由副市長沈慧虹代表，此舉遭市議會國民黨團及時力黨團抨擊是規避監督及藐視議會，各黨團在臨時會上吵成一團，最後議長許修睿裁示取消議程，專案報告留待下次大會進行。民進黨團總召李妍慧認為，市議會臨時會是以討論緊急重大事件為主，依法規首長「得」出席，並非具強制性。

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