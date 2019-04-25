〈北部〉龍岡米干節「目腦縱歌」 看千人共舞

2019-04-25

〔記者李容萍／中壢報導〕邁入第九年的「龍岡米干節」，今年擴大舉辦為期三週的特色活動，第三週壓軸活動為少數民族歌舞、祈福為主題的「目腦縱歌」狂歡節，廿七、廿八日於中壢龍岡大操場登場，除向太陽神祭祀祈福，包括桃園市雲南同鄉協會、雲南民俗打歌協會都將總動員縱歌起舞，也邀請全國民眾共同加入隊伍，感受千人共舞的狂歡時刻。

特色節慶 升起篝火盛裝歌舞

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，打歌是雲南少數民族的特色節慶活動，相傳是源自三國時期蜀國丞相諸葛亮聚集少數民族，在夜晚升起篝火奏樂跳舞，讓敵人以為人數眾多而不敢進犯，因為是打仗時跳的歌舞，因此稱「打歌」，這項傳統延續至今，每當重大節慶，雲南少數民族全寨的男女老少都會盛裝打扮聚集，手牽手彈唱跳舞，而歌曲並無特定歌詞，開頭由領唱者發聲，其他人再跟著唱和，並配合特色舞蹈動作舞動絢爛的服飾，洋溢歡慶氛圍。

楊勝評說，「目腦」是跳舞的意思，「縱歌」也是跳舞的意思，加在一起就是「大家一起跳舞吧！」相傳遠古時代，只有太陽的子女才會跳目腦縱歌。系列活動會場除有特色藝術裝置，像是花腰斗笠牆、少數民族圖騰宮燈、繡球、五彩風旗的裝置藝術，還有ＡＲ實境，拉老道、轉輪盤、米干ＤＩＹ、搗粑粑等多樣的體驗活動，活動期間至大會服務台憑市民卡感應，還可兌換紀念品。

27日普洱茶席 需網路報名

另外，廿七日規劃五百人次（需網路報名）普洱茶席，由在地民族姑娘穿上雲南少數民族服飾，獻上普洱茶，讓民眾感受道地雲南味。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/