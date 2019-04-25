〈北部〉《桃園》公立、非營利幼兒園兩歲專班 5月3、4日登記

2019-04-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕繼公立、非營利幼兒園第一階段（三足歲到國小學齡前）、二一四班招生於廿六日起展開，兩歲專班也將於五月三日起至四日中午十二點止受理登記，家長可至「http://kids.shlps.tyc.edu.tw/」網站查詢。

8月起 讀幼兒園都有補助

配合中央零到四歲幼兒育兒津貼新制，八月起二歲到五足歲幼兒就讀幼兒園都有補助，其中就讀公幼免學費、私幼每月補助二千五百元，非營利幼兒園每月補助上限三千五百元，二足歲及三足歲就讀二歲專班（幼幼班）、小班的幼兒不再發放育兒津貼，自帶者才能領取二千五百元育兒津貼。

目前全市 兩歲專班有7個

教育局幼兒教育科長辛采芳表示，鑑於雙薪家庭越來越多，教育局將公立、非營利幼兒園設置兩歲專班列為年度重點，目前全市有七個兩歲專班，分別為平鎮區復旦國小附幼、楊梅區大同國小附幼、觀音區觀音國小附幼、復興區奎輝國小附幼、龜山區文德非營利幼兒園、蘆竹區蘆竹幼兒園上竹分班及南崁幼兒園。

重點計畫 今年再新設6處

另今年將在蘆竹區頂社國小附幼、新屋區永安國小附幼、大溪區福安國小附幼、桃園區快樂非營利幼兒園、大園區桃捷非營利幼兒園、平鎮區平興非營利幼兒園籌設兩歲專班；且進入公立、非營利幼幼班的幼兒，未來可以直升大班。

辛采芳說，兩歲專班招收兩足歲幼兒，可讓幼兒開始接觸家庭外的人、事、物及新環境，進入幼兒園後，課程規劃著重在認識、模仿、覺察及探索等基礎能力培養，讓幼兒喜歡幼兒園環境，學習跟家人分離、與他人互動，建立安全且信任的歸屬感，也讓幼兒練習生活自理（如穿鞋、如廁、整理書包、自行用餐以及戒除尿布等）。

辛采芳表示，至九月時，桃園市公立、非營利幼兒園將達二三○所、可招收學生七三二○人；屆時公、私幼兒園招生人數比為廿二比七十八，市府仍會持續增加公立、非營利幼兒園數量，朝四比六目標邁進。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/