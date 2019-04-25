〈中部〉《台中》幼時受扶助 「黑手」創業回頭認養20年

2019-04-25

〔記者陳建志／台中報導〕台中宏竝（音同並）企業公司董事長蕭明峯，廿多年前標會籌到五十萬元創業，從事生活家用五金代工，在殺價搶單環境中，堅持台灣的設計、服務和品質優勢殺出血路，三年前並自創品牌「Design Bite」，外銷十三個國家。因從小受家扶中心協助，讓他有能力後也熱心公益，長期擔任家扶認養人，近日受邀到塗城國小展出五金作品，希望打破對「黑手」的刻板印象，也讓小朋友體會「一塊鐵」的無限可能。

50萬起家 代工到自創品牌

蕭明峯說，一九九五年時自己才廿四歲，累積幾年工作經驗後，決定以積蓄和標會籌到的五十萬元創業，從只有兩個人的小工廠接單代工，靠著「黑手」五金加工與創意，將產品外銷歐洲，創業兩年多就以一組爸爸、媽媽和兩個小孩的「Family」系列掛鉤，創造四、五百萬組訂單的業績。

因體認代工的利潤微薄，只要別人殺價競爭業主就可能轉單，為了讓公司能長期保有競爭力、永續經營，五年前開始成立國外部，並在三年前結合丹麥設計師自創「Design Bite」品牌，生產的產品涵蓋客廳沙發、廚房砧板、房間的衣架、掛鉤等生活家用品，不但在台灣販售，還外銷德、英、丹麥、瑞典等十三個國家，公司年營業額達六百萬美元（一億八千五百二十四萬三千九百九十六元）。

因父親早逝、母親改嫁，蕭明峯從小受苗栗家扶中心協助心懷感激，創業後有能力開始即擔任家扶認養人，至今持續廿多年，且熱心社會公益，參與社區、學校事務。

鼓勵小朋友學得一技之長

為了讓小朋友認識在地產業，上月中在塗城國小校長劉淑秋邀約下，到學校的藝廊舉辦「時尚金工特展」，展出五十多件他所生產的精美生活五金，學校並配合設計學習單，讓小朋友從一條線發想設計出產品。

蕭明峯說，希望鼓勵小朋友「只要學得一技之長，就能在社會有立足之地」，也讓他們體會，一塊平凡的鐵板，經過創意、設計和烤漆，能變成精巧美觀的掛鉤、雜誌架，創造無限的可能，並答應四月底展覽結束後，將把小朋友設計的優秀作品製成成品，送給小朋友當永久紀念。

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